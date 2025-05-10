إعلان لائحة عائلات بريتال المدعومة من حزب الله وحركة أمل وتأكيد على اهمية التوافق بين مكونات البلدة

نظمت لائحة عائلات بريتال المدعومة من حزب الله وحركة أمل مهرجانًا في بلدة بريتال، احتفاءً بإعلان اللائحة.

في كلمته، أكد النائب حسين الحاج حسن أن بريتال كانت دائمًا في مقدمة المحطات النضالية والتضحية، وشدد على أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى اعتداءاتها الأخيرة في محافظة النبطية. كما أشار إلى استمرار مشروع التطبيع، مؤكداً على أهمية التحالف الثابت بين حزب الله وحركة أمل. وأضاف أن التوافق بين مكونات بريتال العائلية والسياسية لتشكيل ائتلاف عائلي مدعوم من الحزبين يعد خطوة لتعزيز وحدة الصف الوطني.

من جهته، بارك مسؤول البلديات في حركة أمل، بسام طليس توافق لائحة العائلات، مشددًا على أهمية هذا التوافق الذي يعكس تاريخ بريتال وحضورها. وتطرق إلى ضرورة تأمين مراكز رسمية في البلدة، مثل مركز للامن العام والسجل العدلي، مؤكدًا أن بريتال تستحق الكثير من الخدمات.

رئيس لائحة عائلات بريتال، عباس ذكي اسماعيل، أكد أن اللائحة تمثل خدمة لجميع عائلات البلدة. كما تلا البرنامج الانتخابي الذي يشمل العمل على التنمية المعنوية، إقامة الدورات المهنية للشباب، دعم المدرسة الرسمية، حل مشكلة المياه، وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تفعيل المركز الثقافي والصحي.

تم الإعلان عن أعضاء اللائحة وهم: عباس ذكي اسماعيل، زياد علي طليس، قاسم محمد موسى يونس، حسين احمد طليس، مهدي حسين يونس، موسى حسين يونس، نزيه محمد مظلوم، كمال محمد حسين، محمد عباس صالح، علي نايف محمد اسماعيل، فضل عباس طليس، حسين علي عبد الكريم صالح، محمد فخري اسماعيل، موفق محمود طليس، عبد الرسول مجيد العفي، عبد الوهاب سيف الدين، حسن احمد مظلوم، محمد ابراهيم مظلوم.