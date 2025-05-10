أفاد مراسل "النشرة" في البقاع أنه بعد المتابعة مع الأجهزة الأمنية، تبيّن أن هوية المتصل الذي أبلغ عن وجود تهديد في بلدة تمنين التحتا هي لبنانية، ما يعني أن التهديد لا يُبنى عليه وفق المصادر المعنية. وأشارت المصادر إلى أنه تم الشروع بالإجراءات القانونية بحق المتصل.
رغم ذلك، أكدت الجهات الأمنية أن التدابير الاحترازية تُتخذ بشكل فوري في جميع الحالات، حتى في حال تبيّن لاحقاً أن البلاغات كاذبة أو ملفقة، وذلك حرصاً على السلامة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الاتصال الذي أدى إلى إخلاء منزل في تمنين التحتا مصدره لبناني والإجراءات القانونية بوشرت بحق المتصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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