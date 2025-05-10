وصول وزير الخارجية الإيراني إلى جدة

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جدة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانٍ، أنّ “عراقجي سيتوجّه أوّلاً إلى الرياض للقاء مسؤولين سعوديين كبار وإجراء مباحثات معهم”، ثمّ إلى الدوحة “للمشاركة في مؤتمر الحوار العربي- الإيراني”.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب بجولة تشمل السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة بين 13 أيار و16 منه.