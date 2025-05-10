أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة سبعة جنود وضابطين من لواء القدس جرّاء انفجار لغم أرضي خلال عملية تمشيط في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة. وأوضحت الإذاعة أن من بين المصابين نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310، وقد تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود وضابطين من لواء القدس بانفجار لغم في الشجاعية شمالي غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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