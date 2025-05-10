أفاد مراسل النشرة في البقاع، أنه تم إخلاء منزل في بلدة تمنين التحتا بعد ورود اتصال يطلب إخلاءه، موضحا أن الجهات المختصة تقوم حاليًا بالتحقق من رقم المتصل للتأكد من صحة المعلومات.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إخلاء منزل في تمنين التحتا إثر تلقي اتصال مجهول ويجري التحقيق في صحة المعلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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