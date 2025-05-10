وكالة الأنباء الصينية: بدء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في جنيف

ذكرت وكالة الأنباء الصينية أنه تم بدء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في مدينة جنيف، حيث تأتي هذه المحادثات في وقت حساس بين البلدين في ظل التصعيد التجاري.

وفي وقت سابق، اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145 في المئة حاليا إلى 80 في المئة.

واوضح ترامب في تصريح له، بانه "يبدو أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين هو المستوى المناسب، الأمر يعتمد على سكوت بي"، في إشارة إلى رئيس الوفد المفاوض نيابة عن واشنطن، وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت.