شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" يجدد الثقة للدكتور ممدوح محمد رئيسًا للحزب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الحرية المصري، تجديد الثقة في المؤتمر العام للحزب للدكتور ممدوح محمد محمود، حتى يواصل رئاسته للحزب لفترة جديدة تمتد لأربع سنوات، وذلك بالتزكية.

واستُهلت فعاليات المؤتمر العام بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ورحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بجميع الحضور من قيادات وأعضاء الحزب، مؤكدًا أن الحزب مقبل على مرحلة جديدة ستشهد تعزيز حضوره ومكانته على الساحة السياسية خلال الفترة المقبلة.