وزير الدفاع الباكستاني: الخيار النووي ليس مطروحا في الوقت الحالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، إن الخيار النووي “ليس مطروحا في الوقت الحالي” ولكن إذا وصل الوضع إلى ذلك، فإن “المتفرجين” سيتأثرون أيضا، وذلك خلال حديثه عن التوترات العسكرية الشديدة المستمرة مع الهند.

وفي حديثه إلى قناة “جيو نيوز”، قال آصف: “أقول للعالم إن هذا لن يقتصر على المنطقة فقط، بل يمكن أن يكون أوسع بكثير” بحسب ما نقلته صحيفة دون الباكستانية، اليوم السبت .

وأضاف: “خياراتنا تتقلص بالنظر إلى الوضع الذي تخلقه الهند”.

وأكد أنه لم يتم الدعوة إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية، وهي الهيئة مسؤولة عن اتخاذ القرارات التنفيذية بشأن الأسلحة النووية الباكستانية.

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