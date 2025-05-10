استشهاد 7 فلسطينيين بينهم عائلة كاملة في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - EDITORS NOTE: Graphic content / A digger arrives to start removing rubble following an Israeli strike in the southern Gaza Strip, as battles between Israel and the Hamas movement continue for the sixth consecutive day on October 12, 2023. - Thousands of people, both Israeli and Palestinians have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants entered Israel in a surprise attack leading Israel to declare war on Hamas in the Gaza Strip enclave on October 8. (Photo by SAID KHATIB / AFP)

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استشهد 7 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة وأصيب آخرون، فجر اليوم /السبت/، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة تؤوي نازحين في حي الصبرة بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة .

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت فلسطينيين في منطقة حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطيني، بالتزامن مع استهداف مناطق شرق حي الشجاعية.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار بكثافة تجاه شاطئ مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد الفلسطيني محمد سعيد البردويل..كما أصيب فلسطينيان بقصف مدفعية الاحتلال منطقة المواصي غرب رفح.

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