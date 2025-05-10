الكرملين: بوتين يبذل كل ما في وسعه لحل الصراع في أوكرانيا

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو دعمت على الفور فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف في حديث للصحفيين حول مبادرة وقف إطلاق النار التي طرحها ترامب: “لقد تم طرح هذا الموضوع من قبل الجانب الأوكراني لفترة طويلة، وإذا كنت تعلم، فإن موضوع وقف إطلاق النار، بمجرد أن تم التعبير عنه من قبل إدارة ترامب، حظي بدعم الرئيس بوتين بشرط وجود عدد كبير من التفاصيل الدقيقة حول فكرة وقف إطلاق النار، ودون إيجاد إجابات لذلك، يصعب للغاية التحدث عنها بشكل موضوعي”.

وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض، في 18 فبراير/شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات.