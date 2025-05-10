صحيفة "ذا ميديا لاين" عن مصدر خليجي: من المتوقع أن يُصدر ترامب إعلانًا يتعلق بالدولة الفلسطينية والاعتراف الأميركي بها خلال زيارته للسعودية

أشارت صحيفة "ذا ميديا لاين" الى أن السعودية ستستضيف قمة خليجية-أميركية في منتصف ايار الجاري، ضمن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى إلى السعودية خلال ولايته الثانية.

وفيما يتعلق بما يُنتظر أن يُعلن عنه الرئيس ترامب، أصبحت الأجندة والتوقعات المتعلقة بالصفقات والاتفاقيات محور حديث الأوساط السياسية، حيث يُنتظر أن تتراوح هذه الصفات بين اتفاقيات أمنية وعسكرية، إلى جانب صفقات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يشارك جميع قادة الخليج في القمة الخليجية-الأميركية، باستثناء الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي لم يشارك في الفعاليات العامة أو الاجتماعات لفترة طويلة بسبب حالته الصحية.

وأفاد مصدر دبلوماسي خليجي، فضل عدم ذكر اسمه أو منصبه، لصحيفة "ذا ميديا لاين" أنه "من المتوقع أن يُصدر الرئيس ترامب إعلانًا يتعلق بالدولة الفلسطينية والاعتراف الأميركي بها، مع الإعلان عن إنشاء دولة فلسطينية دون وجود لحركة حماس." وأضاف المصدر: "إذا تم الإعلان عن اعتراف أميركي بالدولة الفلسطينية، فسيكون ذلك الإعلان الأهم الذي سيغير موازين القوى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى اتفاقيات أبراهام."

وأكد المصدر أيضًا أن هناك اتفاقيات اقتصادية سيتم توقيعها خلال القمة، ولكن الكثير منها قد تم الإعلان عنه مسبقًا، وقد نرى إعفاء دول الخليج من بعض الرسوم الجمركية.