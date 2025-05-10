أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن قطاع غزة يخضع لحصار تام للشهر الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن نحو 70 في المئة من سكان القطاع يعيشون داخل مناطق عسكرية أو تحت أوامر بالإجلاء أو كليهما.
وحذّر المكتب من أن المدنيين يموتون في غزة نتيجة الأوضاع الإنسانية الكارثية، مؤكّدًا استعداد الأمم المتحدة لتكثيف عملياتها الإغاثية فور رفع الحصار.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: غزة محاصرة بالكامل و70% من سكانها داخل مناطق عسكرية أو تحت أوامر بالنزوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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