أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلًا عن مصدرين مطلعين، بأن البيت الأبيض قرر سحب صلاحية تعيين كبير موظفي وزارة الدفاع الأميركية من وزير الدفاع بيت هيغسيث
ويُعد كبير موظفي البنتاغون من أبرز المناصب الإدارية داخل وزارة الدفاع، ويلعب دورًا محوريًا في تنسيق السياسات وتنفيذ توجيهات القيادة المدنية والعسكرية. وتاريخيًا، كانت صلاحية اختيار هذا المنصب منوطة بوزير الدفاع.
ولم يصدر بعد تعليق رسمي من وزارة الدفاع أو البيت الأبيض بشأن هذا الإجراء.
كانت هذه تفاصيل خبر الغارديان عن مصدرين مطلعين: البيت الأبيض يسحب من وزير الدفاع صلاحية اختيار كبير موظفي البنتاغون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.