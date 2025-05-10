الغارديان عن مصدرين مطلعين: البيت الأبيض يسحب من وزير الدفاع صلاحية اختيار كبير موظفي البنتاغون

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلًا عن مصدرين مطلعين، بأن البيت الأبيض قرر سحب صلاحية تعيين كبير موظفي وزارة الدفاع الأميركية من وزير الدفاع بيت هيغسيث

ويُعد كبير موظفي البنتاغون من أبرز المناصب الإدارية داخل وزارة الدفاع، ويلعب دورًا محوريًا في تنسيق السياسات وتنفيذ توجيهات القيادة المدنية والعسكرية. وتاريخيًا، كانت صلاحية اختيار هذا المنصب منوطة بوزير الدفاع.

ولم يصدر بعد تعليق رسمي من وزارة الدفاع أو البيت الأبيض بشأن هذا الإجراء.