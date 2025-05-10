خامنئي: لا ينبغي للدول الإسلامية نسيان القضية الفلسطينية ويجب التصدي لجرائم الكيان الصهيوني وداعميه

أكد مرشد الثورة الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، على ضرورة أن لا تسمح الدول الإسلامية بنسيان القضية الفلسطينية، مشددًا على أن العالم بأسره يجب أن يقف ضد جرائم الكيان الصهيوني وداعميه في غزة وفلسطين.

وفي تصريح له، أكد خامنئي أن الدعم الأميركي للكيان الصهيوني ليس مجرد ادعاء سياسي، بل هو دعم حقيقي وواقعي. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو باقي المناطق الفلسطينية، لا يواجه الكيان الصهيوني فحسب، بل يواجه أيضًا الولايات المتحدة وبريطانيا.