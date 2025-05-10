شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: قمة السيسى وبوتين تعكس ثقل مصر الإقليمى ودورها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يحمل دلالات استراتيجية كبيرة، ويؤكد أن مصر باتت رقماً فاعلاً ومؤثراً في معادلة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، بل وعلى الساحة الدولية أيضاً، في ظل أزمات عالمية متشابكة، مشيرا إلى أن حضور الرئيس السيسي لاحتفالات عيد النصر، يعكس عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين القاهرة وموسكو، ويؤكد احترام المجتمع الدولي للدور المصري المتوازن في التعامل مع مختلف القضايا.

وأضاف "محسب"، أن ما جاء في تصريحات الرئيسين خلال القمة، خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات السياحة والطاقة والصناعة، وكذلك الدعم الروسي لمبادرة إعمار غزة، يعكس تناغما سياسيا واستراتيجيا بين الجانبين، يدفع باتجاه شراكة شاملة حقيقية، مشيرا إلى أن هذه القمة تأتي في إطار استمرار الحراك السياسي والدبلوماسي المصري الذي وصل إلى أعلى مستوياته، قائلا:" مصر تملك أدوات التأثير ومفاتيح الحل، وهو ما يجعلها صوتا مسموعا ومحوريا في كل معادلات الحل في الشرق الأوسط."

وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية، أن تأكيد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري في القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير، يعكس إيمان القيادة السياسية بأن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار الحقيقي في المنطقة، وهو ما أصبح يحظى بتفهم دولي متزايد نتيجة لجهود مصر السياسية والدبلوماسية.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس السيسي، استطاعت ترسيخ صورة مصر كوسيط موثوق به، يتمتع برؤية متزنة ومصداقية عالية، لا تنحاز إلا للسلام والاستقرار، وهو ما يتجلى في انخراط القاهرة في مختلف الأزمات الدولية والإقليمية، من ليبيا وسوريا إلى السودان وغزة.