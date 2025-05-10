شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: قمة السيسي وبوتين ترجمة واقعية لمكانة مصر الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، على هامش احتفالات عيد النصر، يمثل ترجمة واقعية لمكانة مصر الإقليمية والدولية، ويؤكد أن القاهرة أصبحت محورا أساسيا في إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في مناسبة ذات طابع رمزي وتاريخي مثل عيد النصر، تفتح أفقا دبلوماسيا واسعا ويعكس الاحترام المتبادل بين البلدين، ويوجه رسالة إلى العالم بأن مصر شريك موثوق به في إدارة الملفات الدولية الكبرى.

وأكد "الجندي"، أن القمة الثنائية أبرزت عددا من المحاور المهمة، منها التوافق على ملفات الطاقة والأمن الغذائي والسياحة والصناعة، وكذلك التفاهم بشأن أهمية استقرار منطقة الشرق الأوسط، كما عكست القمة دعم روسيا الكامل للجهود المصرية في غزة، وهو دعم يمثل زخما إضافيا للمساعي المصرية في إنهاء المأساة الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار، منوها عن أن التطرق إلى قضايا سوريا وليبيا والسودان خلال القمة يثبت أن مصر أصبحت الدولة الأكثر قدرة على الحوار مع جميع الأطراف، بما يضمن حلولا سلمية مستدامة، بعيدا عن التصعيد أو التوتر.



ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 يعبر عن رؤية مصر الثابتة، ويمثل المرجعية الوحيدة لأي عملية سلام جادة، وأن استقرار الشرق الأوسط مرهون بالوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشددا على أن القاهرة الأكثر حرصا على حفظ توازنات المنطقة بما يخدم شعوبها، مشددا على أن القمة تعكس السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على الاحترام المتبادل، وفتح قنوات الحوار مع القوى الكبرى، بما يحفظ لمصر مكانتها، ويجعلها طرفاً لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات تخص الأمن الإقليمي والدولي.