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شارك النائب فريد البستاني في اللقاء الحواري والتشاركي مع وزير المالية ياسين جابر حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة إصلاح القطاع المالي الذي دعا إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
في مداخلته، أشاد البستاني بطريقة إجراء المفاوضات من قبل الوفد اللبناني، وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وأكد البستاني أن الأزمة ليست "منهجية أو نظامية"، بل هي نتيجة سوء إدارة، وأن الخروج منها يتطلب اتباع ثلاثة مسارات إلزامية يجب أن تسير بالتوازي وهي: إعادة هيكلة المصارف، إعادة أموال المودعين، وتحميل المسؤولية في الفجوة المالية بين الدولة والبنك المركزي والمصارف.
واختتم البستاني بالحث على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة شراء اليوروبوند قبل أن يتضاعف سعره مع بدء النهوض الاقتصادي.
كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: لضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة شراء اليوروبوند قبل أن يتضاعف سعره مع بدء النهوض الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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