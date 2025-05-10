افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه عقب الإشكال الذي وقع ليل امس في بلدة دده - قضاء الكورة وتخلله إطـلاق نار أدى إلى إصابة شخص بطلق ناري في الرأس، أقدم المطلق ج.ز. على تسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية التي باشرت فورا تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. وكانت المنطقة شهدت انتشارا كثيفا للاجهزة الأمنية ولعناصر مخابرات الجيش التي نفذت مداهمات.

كانت هذه تفاصيل خبر مطلق النار في دده – الكورة سلم نفسه بعد إشكال أسفر عن إصابة شخص بطلق ناري أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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