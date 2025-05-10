النشرة: الجيش اللبناني أشرف على ترحيل 100 عائلة نازحة سورية من عرسال إلى القلمون الغربي

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، أن الجيش اللبناني وبمؤازرة دورية من مخابرات البقاع أشرف على عملية ترحيل 100 عائلة نازحة سورية بشكل طوعي من مخيمات عرسال إلى القلمون الغربي في سوريا. انطلقت رحلة العودة من وادي حميد في عرسال باتجاه معبر الزمراني، حيث رافقت دورية من مخابرات الجيش اللبناني العائلات النازحة إلى نقطة الحدود اللبنانية السورية.

وتأتي هذه العملية في إطار الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني بشكل أسبوعي لترحيل النازحين السوريين من مناطق البقاع الشمالي وقرى الجوار، حيث غادرت 50 عائلة أمس عبر معبر جوسيه الشرعي الحدودي باتجاه القصير وقرى حمص.

وتستمر عملية التنسيق والتواصل بين الجيش اللبناني والنازحين السوريين في إطار الترحيل الطوعي عبر الحدود اللبنانية السورية.