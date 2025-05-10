أفادت شبكة "سي إن إن" بأن أول اتصال هاتفي جرى بين الهند وباكستان في إطار محاولة لتهدئة الوضع المتصاعد بين البلدين. يأتي هذا الاتصال بعد أيام من تصاعد الصراع على الحدود بين البلدين، والذي أسفر عن قصف متبادل وهجمات عبر الحدود.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى ضبط النفس من الجانبين، محذرة من العواقب الإنسانية والسياسية الخطيرة في حال استمرار التصعيد.
من جانبها، أعربت خارجية الصين عن قلقها البالغ حيال التصعيد، ودعت إلى ضرورة العودة لمسار التسوية السياسية بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن: إجراء أول اتصال هاتفي بين الهند وباكستان وسط تصاعد الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.