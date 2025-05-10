سي إن إن: إجراء أول اتصال هاتفي بين الهند وباكستان وسط تصاعد الصراع

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن أول اتصال هاتفي جرى بين الهند وباكستان في إطار محاولة لتهدئة الوضع المتصاعد بين البلدين. يأتي هذا الاتصال بعد أيام من تصاعد الصراع على الحدود بين البلدين، والذي أسفر عن قصف متبادل وهجمات عبر الحدود.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى ضبط النفس من الجانبين، محذرة من العواقب الإنسانية والسياسية الخطيرة في حال استمرار التصعيد.

من جانبها، أعربت خارجية الصين عن قلقها البالغ حيال التصعيد، ودعت إلى ضرورة العودة لمسار التسوية السياسية بين البلدين.