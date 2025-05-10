الخارجية الصينية: نتابع التصعيد بين الهند وباكستان ونحث على العودة للتسوية السياسية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها تتابع عن كثب الوضع الراهن بين الهند وباكستان، معبرة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحالي بين البلدين.
وأشارت الخارجية الصينية إلى أن الصين تحث الجانبين بشدة على العمل بما يخدم السلام والاستقرار، ودعت إلى العودة لمسار التسوية السياسية لتجنب المزيد من التصعيد والخسائر البشرية والمادية.
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