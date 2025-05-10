أفادت وكالة "رويترز" عن مسؤول محلي في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، أن دوي انفجارين سمع في بلدة بارامولا. وأكد المسؤول أن الانفجارين وقعًا بالقرب من مطار ومقر للجيش الهندي في مدينة سريناغار.
يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة بين الهند وباكستان، فيما لم ترد بعد تفاصيل حول حجم الأضرار أو وقوع إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤول محلي: انفجاران قرب مطار ومقر للجيش الهندي بمدينة سريناغار بالجزء الخاضع للهند من كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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