الجيش الهندي: باكستان استخدمت صاروخًا عالي السرعة واستهدفت منشآت مدنية وعسكرية في كشمير والبنجاب

أعلن الجيش الهندي أن باكستان استخدمت صاروخًا عالي السرعة لاستهداف قاعدة جوية في ولاية البنجاب، وحاولت التوغل جوًا في 26 موقعًا، إلى جانب استهداف منشآت طبية وتعليمية في الشطر الهندي من كشمير.
وأشار الجيش إلى أن الرد الهندي ألحق أضرارًا في صفوف الجيش الباكستاني نتيجة استخدامه نيران المدفعية، مؤكدًا وقوع أضرار محدودة في بعض المعدات والأفراد في قواعد هندية.
كما لفت إلى أن باكستان عززت انتشار قواتها على طول الحدود، متهمًا إياها بشن حملة "تحريض وأكاذيب" بشأن تدمير قواعد عسكرية هندية وانقطاع الكهرباء عنها.
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