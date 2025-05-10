نهرا أشرف على تسليم صناديق الاقتراع في طرابلس: التحضيرات أنجزت بالكامل والعملية الانتخابية ستكون عرسًا ديمقراطيًا

أشرف محافظ الشمال رمزي نهرا على عملية تسليم صناديق الاقتراع والمستلزمات الانتخابية إلى رؤساء الأقلام والكتبة، في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، وسط إجراءات أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي.

وانطلقت عملية التوزيع منذ ساعات الفجر في أجواء هادئة ومنظمة، حيث أبدى رؤساء الأقلام ومساعدوهم ارتياحهم لحسن سير العملية، التي رافقها تقديم المياه والعصائر والقهوة والشاي.

وأكد نهرا أن العملية نُفذت بتوجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبتنسيق كامل مع فريق المحافظة ورئيس دائرة البلديات ملحم ملحم، موضحًا أن عملية تسليم الصناديق تمت "بسرعة ودقة ومن دون أي تخصيص لأقلام أو مناطق".

وأشار إلى أنه تم تسليم 385 صندوقًا بلديًا و383 صندوقًا اختياريًا لرؤساء الأقلام، تحضيرًا لانطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية يوم الأحد، في 43 مركز اقتراع موزعة بين طرابلس، الميناء، القلمون، البداوي ووادي النحلة.

وشدد نهرا على أن الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، اتخذت كل التدابير لضمان أمن العملية الانتخابية، داعيًا المواطنين إلى المشاركة بكثافة والإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية.

وإذ وصف نهرا اليوم الانتخابي بـ"العرس الديمقراطي"، حذّر من المال الانتخابي ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين، مؤكدًا أن أي تجاوزات ستُواجَه بحزم.