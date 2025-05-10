النشرة: بشير أبي فاضل خسر مقعده في بلدية نابيه بسبب "خطأ مادي" وتقدّم بطعن أمام شورى الدولة

علمت "النشرة" أنه، "وبخطأ مادي"، تم حذف 20 صوتًا من الأصوات التي نالها المرشح إلى عضوية المجلس البلدي في بلدة نابيه "المؤلف من 12 عضوًا"، المهندس بشير أبي فاضل.

وكانت مرتبته في إعلان النتائج في أقلام الاقتراع هي المرتبة العاشرة، قبل حصول التنقيص، فأصبح ترتيبه الثالث عشر بعد التنقيص، وبالتالي خسر عضويته وخرج من بين الفائزين، وحلّ مكانه المرشح الذي كان في المرتبة الثالثة عشرة، في نتائج لجنة القيد العليا ووزارة الداخلية.

وكشفت مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن أبي فاضل تقدّم بطعن لدى مجلس شورى الدولة لتصحيح "الخطأ المادي" واستعادة عضويته.

وطرحت المصادر سؤالًا: هل يجوز انتخاب رئيس البلدية ونائب الرئيس في ظل الطعن المقدّم؟ أم يجب وقف تنفيذ قرار لجنة القيد العليا المطعون فيه؟

يُذكر أن المرشح بشير أبي فاضل هو مهندس معماري ناشط، ويتمتع بحظوظ كبيرة في تولّي رئاسة البلدية أو منصب نائب الرئيس.