بشير ابي فاضل لـ"النشرة": خطأ مادي بلجان القيد في قصر العدل بالجديدة أدت لخسارتي بالانتخابات البلدية في نابيه وقدمت شكوى لشورى الدولة

بعد إلغاء نتائج الانتخابات الاختياريّة كافّة في البوشرية، بسبب خطأ تقني من قبل رئيس القلم في "غرفة رقم 4- إناث"، كشفت معلومات لـ"النشرة" عن خطأ مادي في نتائج الانتخابات البلدية في بلدة نابيه في قضاء المتن، أدت لخسارة المرشح عن لائحة "الوفاء" المهندس بشير ابي فاضل خلال الإعلان عن النتائج الرسمية من قبل وزارة الداخلية والبلديات، بعد أن كان إسمه ضمن الفائزين بعد ختم المحضر في مركز الاقتراع، والموافقة عليه وتوقيع كل المعنيين من دون تسجيل أي إعتراض.

وفي التفاصيل، أشار المهندس ابي فاضل الى ان هناك 3 لوائح كانت مرشحة في بلدة نابيه في قضاء المتن، مع وجود ماكينتين انتخابيتين حينما صدرت النتائج بعد انتهاء الفرز في مركز الاقتراع، وأظهرت هذه النتيجة فوزي في الانتخابات البلدية.

وذكر أبي فاضل في حديثه الى "النشرة" بان لائحته (لائحة الوفاء لنابيه) خرقت بـ5 مقاعد مقابل 7 مقاعد للائحة المنافسة "نابيه للافضل"، بحسب الفرز الاولي الذي حصل في مركز الاقتراع، مع العلم بأن هناك 4 اقلام في البلدة، 2 للذكور و2 للاناث، قلمان الارثوذكس الذكور والاناث مع وجود قلمين للموارنة والكاثوليك للذكور والاناث ايضًا.

وأوضح بأنه حصل وفق المحضر النهائي في مركز الفرز والذي تم التوقيع عليه بالتوافق من قبل رئيس القلم والمعاون والمندوبين عن اللوائح المتنافسة على 585 صوتا، وبعد نقل الصناديق الى لجان القيد في قصر العدل في الجديدة، وبدل 585 صوتا، اصبحت النتيجة 565 صوتا، بعد حصول خطأ مادي في الجمع حيث تم حسم 20 صوتا، ما ادى الى تراجعي من مركز رقم 11 (فائز) الى مركز رقم 13 (خاسر)، واصحبت النتيجة 8 للائحة المنافسة مقابل 4 للائحتنا.

واردف بأنه "توجه مباشرة الى وزارة الداخلية للمراجعة بعد وقوع الخطأ المادي، الا انه بعد المراجعة طُلب منه تقديم شكوى في مجلس شورى الدولة، وقد عمل على تقديمها في 8 أيار بعد صدور النتائج البلدية والاختيارية في 7 ايار".

واستطرد بانه "تم تسجيل خطأ مادي بالاصوات لدى مرشحين 2 من ضمن الفائزين، إلا أن الخطأ لدى المرشح الاخر لم يؤثر على النتيجة لانه بقي ضمن لائحة الفائزين"، وتابع "انا مرشح على مقعد نائب رئيس البلدية، لانه وفقا للعرف القائم في البلدة يتمّ انتخاب رئيس البلدية من مذهب الروم الارثوذكس، ونائب الرئيس من الموارنة، وعليه تمنى الاسراع بمراجعة النتائج قبل اجراء عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس للبلدية"، مؤكداً بأن لديه "كامل الثقة بالقضاء، خاصة وان بحوزته مستندات تؤكد فوزه بالانتخابات".

تجدر الاشارة الى ان"النشرة"حصلت على الوثائق الّتي تثبت فوز المهندس بشير أبي فاضل ونشرتها اظهاراً للحقيقة ومنعًا لأي تأويل.