شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يُلزم بتركيب جهاز التتبع بمراكب الصيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نظم القانون رقم 146 لسنة 2021 ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣﯾرات واﻟﺛروة اﻟﺳﻣﮐﯾ ﺔ، حركة الصيد مع وضع عدد من المحاذير التى تساهم في الحفاظ على الثروة السمكية، وفي هذا السياق تنص المادة "16" منه على أنه يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك وفقا للقواعد والأوضاع والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية .



وحددت المادة "17" الحصول على موافقة بمواصفات ومعالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .



أما المادة "18" فحظرت استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل

وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا.