شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها مواجهة الكوارث.. تعرف على أهداف جهاز حماية الثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

اهتمت الدولة المصرية بحماية الثروة السمكية، وذلك ضمت نصوص قانون رقم 146 لسنة 2021، المعنى بتنمية البحيرات والحفاظ على الثروة السمكية في مادته الثانية والتي نصت على إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .

وفى مادته "3" نص القانون على أهداف الجهاز وخاصته بالآتى:



يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلى :