استقبل قائد وحدة الدرك الإقليمي العميد جان عواد في مكتبه، رئيس المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة الأب شربل بو عبود، على رأس وفد من المعهد ضم عددًا من الأساتذة.
وهنأ الوفد العميد عواد بمناسبة تعيينه، كما وضعه في أجواء النشاطات الفنية والثقافية والاجتماعية التي ينظمها المعهد وتستهدف شريحة واسعة من المجتمع اللبناني.
وتخلل اللقاء عرض لواقع التعليم الفني في لبنان، وبحث في سبل تعزيز التعاون بين المعهد وقيادة الدرك.
كانت هذه تفاصيل خبر الأب بو عبود زار قائد وحدة الدرك الإقليمي مهنئًا بتعيينه وبحث معه سبل التعاون مع المعهد الفني الأنطوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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