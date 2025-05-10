ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اليوم اتصالًا مع قائد الجيش الباكستاني.
وأضافت الوزارة أن روبيو حثّ كلاً من الهند وباكستان على إيجاد سبل لخفض التصعيد، وعرض مساعدة الولايات المتحدة في بدء محادثات بناءة بين الجانبين بهدف تجنب صراعات مستقبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر روبيو دعا إلى خفض التصعيد بين الهند وباكستان وعرض المساعدة في بدء محادثات بين الجانبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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