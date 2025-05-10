بلومبرغ: رئيس الوزراء البريطاني يزور كييف اليوم إلى جانب الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني

أفادت وكالة "بلومبرغ" أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتزم زيارة العاصمة الأوكرانية كييف اليوم السبت، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

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