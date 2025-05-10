ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جامعة كولومبيا علّقت دراسة 65 طالبًا بسبب مشاركتهم في احتجاج مؤيد للفلسطينيين داخل إحدى مكتبات الحرم الجامعي. وشهدت بعض الجامعات الاميركية موجة من الاحتجاجات الطلابية، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث طالب المحتجون إدارات الجامعات بقطع العلاقات الأكاديمية والمالية مع المؤسسات المرتبطة بإسرائيل.

كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: جامعة كولومبيا تعلق دراسة 65 طالبًا شاركوا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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