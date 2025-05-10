البيت الابيض: ترامب عزل أمينة مكتبة الكونغرس من منصبها

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزل أمينة مكتبة الكونغرس من منصبها. واتهم البيت الأبيض هايدن بتقديم مبادرات "مثيرة للقلق" لتعزيز التنوع والمساواة والشمول و"وضع كتب غير مناسبة للأطفال في المكتبة". واكدت ليفيت للصحافيين انه "لا نعتقد أنها كانت تخدم مصالح دافعي الضرائب الأميركيين على نحو جيد، لذلك تم عزلها من منصبها، ومن حق الرئيس أن يفعل ذلك".

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