ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أشار إلى أن التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر صعب، وأن الأخير يسعى للسيطرة على كامل الأراضي الأوكرانية.
وأضافت الصحيفة أن ترامب شكا خلال حديثه مع مستشاريه من أن بوتين لا يريد إنهاء الحرب، ومن أن الطرفين، الروسي والأوكراني، يرفضان الوصول إلى تسوية.
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: ترامب يرى أن التفاوض مع بوتين صعب ويشكو من رفض الجانبين الروسي والاوكراني التسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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