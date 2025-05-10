الجيش الهندي: هجوم باكستاني متواصل على الحدود الغربية واشتباك مع مسيّرات في سماء أمريتسار

أعلن الجيش الهندي أن التصعيد الباكستاني مستمر على طول الحدود الغربية، متهمًا باكستان بشنّ هجمات باستخدام المسيّرات والذخيرة.

وأكد الجيش أنه رصد عددًا من المسيّرات التي وصفها بـ"العدوّة" تحلق فوق مدينة أمريتسار، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية الهندية اشتبكت معها وتمكنت من تدميرها.

واعتبر الجيش أن محاولات باكستان انتهاك سيادة الهند وتعريض المدنيين للخطر "غير مقبولة"، مؤكدًا عزمه إحباط ما وصفها بـ"مخططات العدو".