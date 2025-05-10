شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم حق لجميع الأطفال بمـدارس الدولـة بالمجان.. بنص القانون والان مع تفاصيل الخبر

الحق في التعليم من الأمور الهامة التي يجب أن يحصل عليها الطفل، فهو حق واجب مجانى من الدولة على الطفل ليكون بمثابة تشجيع له ليكمل كافة مراحله التعليمية حتى المرحلة الثانوية، ولذلك شمل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 في مادته "53" على أهداف التعليم بالنسبة للطفل في مراحله المختلفة كالآتى:

ونصت المادة "53" على أن يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلي تحقيق الغايات التالية :



1 - تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلي أقصي إمكاناتها، مـع مراعـاة اتفـاق برامج التعليم مع كرامـة الطفـل وتعزيـز شـعوره بقيمتـه الشخصـية وتهيئتـه للمشـاركة وتحمـل المسؤولية.

2 - تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.

3 - تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.

4 - تنشئة الطفل علي الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلي الإخاء والتسامح بين البشر، وعلي احترام الآخر.

5 - ترسيخ قيم المساواة بين الأفـراد وعـدم التمييـز بسـبب الـدين أو الجـنس أو العـرق أو العنصـر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز .

6 - تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .

7 - إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم علي الـتلازم بـين الـوعي بـالحقوق

والالتزام بالواجبات



وشملت المادة "54" على أن التعليم حق لجميع الأطفال بمـدارس الدولة بالمجان، وتكـون الولايـة التعليميـة علـي الطفل للحاضن، وعند الخلاف عل ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى للطفـل يرفع أى من ذوى الشـان الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قـراره بـأمر علـي عريضة مراعيـا مدى يسار الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية