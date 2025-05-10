كيم جونغ أون​​​​​​​: مشاركتنا في الحرب كانت عادلة ولن نتردد باستخدام القوة إذا واصلت واشنطن استفزاز روسيا

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن مشاركة بلاده في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا كانت "عادلة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في بيونغ يانغ.

وفي موقف تصعيدي تجاه الولايات المتحدة، شدد كيم على أن بلاده "لن تتردد في اللجوء إلى القوة إذا واصلت واشنطن استفزاز روسيا عسكريًا"، في إشارة إلى الدعم العسكري الأميركي لكييف.