الجيش الباكستاني: 3 قواعد جوية تعرضت لهجوم بصواريخ هندية

أعلن الجيش الباكستاني أن ثلاثا من قواعده الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي، بينها قاعدة تقع على مشارف العاصمة إسلام آباد بالقرب من مقر قيادة الجيش.

وأكد المتحدث العسكري أحمد شريف شودري خلال بث مباشر عبر التلفزيون الرسمي، أن"الهند بعدوانها السافر، شنت هجوما صاروخيا استهدف قواعد نور خان ومريد وشوركوت"، محذرا نيودلهي "الآن عليكم فقط أن تنتظروا ردنا". وتقع قاعدة نور خان الجوية في روالبندي، حيث مقر الجيش، على بُعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة إسلام آباد.