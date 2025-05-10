الحكومة الباكستانية: بدأنا عملية "البنيان المرصوص" ضد الهند

أفاد التلفزيون الرسمي الباكستاني، نقلًا عن وكالة "رويترز"، بأن باكستان بدأت عملية عسكرية ردًا على هجوم هندي.

وأضافت "رويترز" أن دوي انفجارات متعددة سُمع في مدينتي أمريتسار وجامو داخل الأراضي الهندية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول باكستاني أن العملية تستهدف أهدافًا داخل الهند، من بينها موقع لتخزين صواريخ في منطقة بياس.

من جانبها، أعلنت الحكومة الباكستانية أن العملية التي أطلقتها ضد الهند تحمل اسم "البنيان المرصوص"، فيما أكد الجيش الباكستاني استهداف قاعدتي "باثانكوت" و"أودامبور" الجويتين داخل الأراضي الهندية.