أفاد التلفزيون الرسمي الباكستاني، نقلًا عن وكالة "رويترز"، بأن باكستان بدأت عملية عسكرية ردًا على هجوم هندي.
وأضافت "رويترز" أن دوي انفجارات متعددة سُمع في مدينتي أمريتسار وجامو داخل الأراضي الهندية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول باكستاني أن العملية تستهدف أهدافًا داخل الهند، من بينها موقع لتخزين صواريخ في منطقة بياس.
من جانبها، أعلنت الحكومة الباكستانية أن العملية التي أطلقتها ضد الهند تحمل اسم "البنيان المرصوص"، فيما أكد الجيش الباكستاني استهداف قاعدتي "باثانكوت" و"أودامبور" الجويتين داخل الأراضي الهندية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الباكستانية: بدأنا عملية "البنيان المرصوص" ضد الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.