استقبل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، مجموعة من مخاتير وفاعليات طرابلس والميناء، إضافة إلى عدد من المرشحين لعضوية المجلس البلدي في طرابلس، في دارته في الميناء.
وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في المدينة وتأكيد أهمية التعاون والتكامل بين مختلف مكونات المجتمع الطرابلسي للنهوض بالواقع البلدي وتعزيز الخدمات والتنمية المحلية.
وشدد الرئيس ميقاتي على أنه "على مسافة واحدة من جميع المرشحين وسيدعم أي عمل يصب في مصلحة طرابلس وأهلها، لأن المدينة تستحق إدارة رشيدة وخطة نهوض شاملة".
وأكد "ضرورة اختيار الطرابلسيين الكفاءات لإدارة الشأن البلدي ودفع عملية الإنماء، بعيدا من التعطيل والخلافات، وضرورة تكاتف جميع القيادات الطرابلسية بعد الانتخابات لدعم المجلس البلدي ورفده بكل ما يساهم في تنمية المدينة".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي استقبل مخاتير وفاعليات ومرشحين لعضوية المجلس البلدي في طرابلس: على مسافة واحدة من الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.