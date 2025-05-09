شيخ العقل هنأ البابا الجديد: صفاتكم الإنسانية يحتاجها العالم اليوم اكثر من اي وقت مضى

وجّه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى برقية تهنئة الى قداسة البابا لاوون الرابع عشر، بمناسبة انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم.
وجاء في نص البرقية: قداسة البابا ليو الرابع عشر السامي الاحترام، اسمحوا لي أن أهنئكم باسمي وباسم طائفة الموحدين الدروز في لبنان على انتخابكم بابا روما.
ان تاريخكم حافل بالصفات النبيلة والأعمال الجليلة التي تؤهلكم لهذا المنصب، وقداستكم معروفون للعالم كرجل إصلاحي، معتدل، وإنساني، يعمل على تعزيز الحوار بين الثقافات، ويدعو إلى السلام والعدالة، وهذه الصفات هي التي يحتاجها العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهه على أكثر من صعيد.
بارككم الله، ومنحكم القوة والحكمة اللازمتين للمهام المقبلة".
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