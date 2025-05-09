السفارة الأميركية في كييف تحذر من هجوم جوي يحتمل أن يكون كبيرا في الأيام المقبلة

حذرت السفارة الأميركية في كييف اليوم، من هجوم جوي يحتمل أن يكون كبيرا في الأيام المقبلة.

وذكرت السفارة على موقعها الإلكتروني، إنها "تلقّت معلومات بشأن هجوم جوي يحتمل أن يكون كبيرا قد يحدث في أي وقت خلال الأيام القليلة المقبلة". وأضافت "توصي السفارة كعادتها المواطنين الأميركيين بالاستعداد للاحتماء فورا في حالة إعلان حالة تأهب جوي".