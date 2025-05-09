ماكرون يدعو الى مقترح أميركي-أوروبي لهدنة في أوكرانيا معزز بـ"عقوبات هائلة"

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته في التوصل إلى مقترح أميركي-أوروبي مشترك لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا، يلحظ فرض "عقوبات اقتصادية هائلة" في حال عدم احترامه.

واوضح ماكرون لقناة تلفزيونية بولندية، بانه "يجب أن يقول الروس نعم. ليس لثلاثة أيام... لا، لثلاثين يوما". وأضاف "أملي هو أن نتوصل في الساعات والأيام المقبلة جميعا إلى تقديم التزام بوقف إطلاق النار، والقول إنه إذا انتهكه أحد الطرفين، ستكون هناك عقوبات اقتصادية هائلة".