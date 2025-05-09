هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل طلبت ضمانات محددة بشأن تخصيب اليورانيوم في السعودية

اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى إن تل أبيب طلبت ضمانات محددة بشأن تخصيب اليورانيوم في السعودية، في ظل تقارير تفيد بأن التعاون النووي الأميركي السعودي لم يعد مرتبطا بالتطبيع مع إسرائيل.

وأوضحت الهيئة أن “إسرائيل طلبت ضمانات محددة بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وذلك في سياق محادثات تتعلق بمشروع سعودي للطاقة النووية المدنية”.

وذكرت هيئة البث: “يُنظر إلى هذه الخطوة (طلب ضمانات) في إسرائيل باعتبارها ضرورية لطمأنة المخاوف من سباق تسلح نووي في المنطقة، في حال تم تجاوز مطلب التطبيع بين إسرائيل والسعودية في الاتفاقيات الأميركية مع الرياض”.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، إن “مستقبل مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية لا يزال مرهونًا بموقف الرياض، إلا أن ذلك يعكس أيضًا مدى استعداد حكومة بنيامين نتانياهو للقيام بخطوات سياسية في هذا الاتجاه”.

يأتي ذلك غدا كشف وسائل إعلام أميركية أن الولايات المتحدة لم تعد تطالب السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل كشرط لإحراز تقدم في محادثات التعاون النووي المدني، قبل أيام من زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى السعودية ضمن جولة بالمنطقة.

ومن المقرر أن يبدأ ترامب زيارته إلى الخليج في 13 أيار، وتشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وتستمر حتى 16 أيار الجاري. ومن المرجح أن يتخطى ترامب في زيارته إسرائيل، وفق ما كشف موقع “واللا” العبري الجمعة.