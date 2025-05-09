يعلن عنها خلال الـ24 ساعة المقبلة - ماذا يخبئ ترامب لغزة ؟

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء 7 مايو 2025 ، إن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت العديد من المباحثات بشأن قطاع غزة ، وأنه سيتم الكشف عما يجري على الأرجح خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وقال ترامب : "سنرى ما الذي يحدث، هناك حديث كثير الآن عن غزة، أنتم تعرفون ذلك. وعلى الأرجح ستعلمون خلال 24 ساعة ما الذي يحدث".

وأضاف ترامب أنه سيصدر معلومات عن هدنة محتملة واتفاق للمحتجزين في غزة،.

وتابع : "إعلان قريب بشأن غزة قد يتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادلا للمحتجزين".

من جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تقديراتهم تشير الي أن ترامب سيعلن غدا عن آلية لتوزيع المساعدات على أهالي قطاع غزة، تشمل إنشاء عدة مراكز في القطاع، بتمويل دول عربية.

وأمس صرح الرئيس الأمريكي، أنه سيصدر إعلانا "مهما للغاية" بشأن المنطقة قبل جولته في الشرق الأوسط التي ستبدأ في 13 مايو/ أيار الجاري.

ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة " حماس " وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من ذات الشهر.

المصدر : وكالات