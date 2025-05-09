توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "بالرد بقوة"، وذلك بعد إعلان الجيش الاسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن في عملية تبناها حركة انصارالله اليمنية. واوضح كاتس في تصريح له، بانه "يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل. كما وعدنا، سنرد بقوة في اليمن وأينما كان ذلك ضروريا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الاسرائيلي حول اعتراض صاروخ يمني: سنرد بقوة في اليمن وأينما كان ذلك ضروريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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