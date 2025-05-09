وزير خارجية إيران يزور السعودية وقطر قبل جولة ترامب في المنطقة

يتوجه وزير خارجية إيران عباس عراقجي السبت إلى المملكة العربية السعودية وقطر قبل جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقررة الأسبوع المقبل في المنطقة، على ما أعلنت الخارجية الإيرانية.

وذكرت الخارجية الايرانية في بيان، أن عراقجي سيتوجه أولا إلى الرياض "للقاء مسؤولين سعوديين كبار وإجراء مباحثات معهم"، ثم إلى الدوحة "للمشاركة في مؤتمر الحوار العربي-الإيراني".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن اللقاءات المقررة في السعودية ستركز خصوصا على المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي.

واوضح عراقجي في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية، "نعتقد أن استدامة أي اتفاق محتمل تعتمد إلى حد كبير على الأخذ في الاعتبار المخاوف النووية لدول المنطقة، فضلا عن المصالح المشتركة بين إيران وهذه الدول".

ومن المقرر أن يقوم ترامب بجولة تشمل السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة بين 13 أيار و16 منه. وبمعزل عن زيارته القصيرة لروما لحضور جنازة البابا فرنسيس، تعتبر هذه الجولة أول رحلة لترامب الى الخارج منذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني.

وعقدت إيران والولايات المتحدة المقطوعة العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ 1980، ثلاث جولات من المباحثات غير مباشرة منذ 12 نيسان حول البرنامج النووي الايراني، بوساطة عُمانية. ومن المقرر عقد جولة رابعة من المحادثات الأحد.