سقوط جريح جراء إلقاء محلقة إسرائيلية قنبلة على بلدة مجدل زون

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن القاء العدو الإسرائيلي قنبلة من مسيرة على بلدة مجدل زون أدى إلى إصابة مواطن بجروح.
وفي وقت سابق، افادت معلومات بسقوط جريح في قنبلة ألقتها محلقة اسرائيلية على بلدة مجدل زون في جنوب لبنان، ونقلته جمعية الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الاسلامية إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.
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