بدأ وصول صناديق الاقتراع تباعا الى سرايا حلبا الحكومي، حيث سيتم فرزها وتوضيبها بإشراف محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، تمهيدا لتسليمها اعتبارا من صباح غد السبت، الى رؤساء الاقلام والكتبة المولجين نقلها بمواكبة من قوى الامن الداخلي الى مراكز الاقتراع في المحافظة.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء وصول صناديق الاقتراع تباعا الى سرايا حلبا الحكومي تمهيدا لتسليمها اعتبارا من صباح غد السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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