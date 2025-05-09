أمن الدولة توقف مخلّصًا جمركيًا بجرم النصب والاحتيال وإساءة الأمانة في مرفأ بيروت

أوقف مكتب أمن الدولة في المرفأ بتاريخ ٨-٥-٢٠٢٥، متابعةً لجهوده الحثيثة في مكافحة الفساد وضبط المخالفات داخل مرفأ بيروت، المدعو "ع. ن."، بجرم النصب والاحتيال وإساءة الأمانة. وخلال التحقيق اعترف الموقوف بقيامه بتخليص جمركي من دون تفويض رسمي، وباختلاس مبلغ ٤٤ ألف دولار أميركي كان قد استلمه لتسديد رسوم جمركية ورسوم تأمين مستوعب يحتوي على الأرز الهندي غير المطابق للمواصفات، تمهيدًا لتلفه. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.

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